Esperance Tunisi-Chelsea 0-3, pagelle e tabellino: due assist di Enzo Fernandez e primo goal per Delap con i Blues, Maresca vola agli ottavi e sfiderà il Benfica

I Blues superano la formazione tunisina e conquistano il secondo posto del Gruppo D e la qualificazione agli ottavi di finale, dove sfideranno il Benfica.

Sarà Benfica-Chelsea una delle sfide degli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo il successo dei lusitani sul Bayern Monaco, che ha regalato a Di Maria e compagni il primo posto del Gruppo C, i Blues battono l'Esperance Tunisi e certificano la seconda piazza del Girone D e la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, che si aprirà con un 'remake' della finale di Europa League della stagione 2012/2013, quando proprio Benfica e Chelsea si affrontarono nel match che mise in palio la coppa.

Nel primo tempo il match è vivo con un buon ritmo e le due squadre che provano ad aumentare i giri del motore. L’intensità, però, non si concretizza in una buona mole di occasioni. È il Chelsea a rendersi pericoloso, prima al 20’ con Dewsbury-Hall, che sul cross da sinistra di Malo Gusto colpisce di testa e trova una soluzione tra il tiro e la sponda che viene allontanata da Meriah, e poi con Acheampong da fuori area, che ci prova con il destro in allungo e trova la parata del portiere avversario Ben Said.

Il risultato si sblocca nel recupero della prima frazione, con un uno-due micidiale. Il Chelsea di Maresca sblocca il risultato con il colpo di testa chirurgico di Adarabioyo sul calcio di punizione battuto da Enzo Fernandez, che pochi secondi dopo serve il secondo assist di serata, questa volta a Liam Delap, che con il destro non lascia scampo al portiere avversario e firma il suo primo goal con la maglia del Chelsea.

Nella ripresa, l’Esperance Tunisi prova a rientrare in gara ma deve fare i conti con un Chelsea che effettua le rotazioni per far rifiatare alcuni dei suoi e che non rischia nulla, mantenendo ben saldo il doppio vantaggio.

Nella sfida del Lincoln Financial Field di Philadelphia protagonista anche il VAR: l'arbitro viene richiamato dopo aver concesso un calcio di rigore per un fallo di mano di Meriah e cambia la decisione, revocando il penalty.

Nel finale, il ritmo cala con Maresca che fa qualche calcolo con alcune rotazioni e il suo Chelsea che mette in ghiaccio la partita e porta agevolmente a casa il tre punti e la qualificazione.

I Blues calano il tris con George, che all'ultimo pallone della gara lascia partire un destro da fuori area tutt'altro che irresistibile ma che sorprende Ben Said: 3-0 e triplice fischio.