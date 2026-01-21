Errori, ingenuità e panchine: l’involuzione di Buongiorno preoccupa il Napoli

Il momento è di quelli delicati, perché il pareggio contro il Copenaghen complica terribilmente i piani Champions del Napoli di Antonio Conte, che adesso si ritrova costretto a vincere contro il Chelsea nell’ultimo turno per scongiurare lo spettro dell’eliminazione diretta.
Un fallimento inaccettabile per i campioni d’Italia in carica. Per evitare tutto ciò, serve ricompattarsi subito e ritrovare certezze, le stesse che sembra ormai aver smarrito Alessandro Buongiorno.
L’involuzione del difensore del Napoli nell’ultimo periodo è netta e l’errore contro il Copenaghen fotografa al meglio il suo momento complicatissimo.