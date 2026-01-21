Errori, ingenuità e panchine: l’involuzione di Buongiorno preoccupa il Napoli

L’involuzione avuta da Buongiorno nell’ultimo periodo preoccupa e non poco l’ambiente Napoli. Il difensore a volte appare poco tranquillo e insicuro, sicuramente non del tutto a proprio agio. Non è un caso che nelle ultime settimane abbia perso il posto da titolare fisso, con Conte quasi “costretto” a puntare su lui dopo l’infortunio di Amir Rrahmani.