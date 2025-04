Errore a porta vuota di Cristiano Ronaldo: l'Al-Nassr esce dalla Champions League asiatica in semifinale

C. Ronaldo

Al Nassr FC vs Kawasaki Frontale

La formazione guidata da Pioli ha perso per 3-2 la semifinale: decisivo un errore a porta vuota dell'attaccante portoghese in pieno recupero.

Non c'è pace per Cristiano Ronaldo nella sua avventura in Arabia Saudita con l'Al-Nassr.

L'ex giocatore di Manchester United, Real Madrid e Juventus si è reso protagonista in negativo in una delle serate più attese del suo nuovo cammino arabo.

Nella semifinale contro i giapponesi del Kawasaki Frontale, infatti, la stella portoghese si è divorato il goal del possibile 3-3 a pochi secondi dalla fine, poi - dopo il triplice fischio - si è lasciato andare ad uno sfogo in campo, con una mimica molto espressiva.