Eric Garcia segna all'Inter, ma a gennaio era tutto fatto col Como: perché non è arrivato in Italia

Il difensore del Barcellona ha riaperto tutti i discorsi a San Siro: durante il mercato invernale il trasferimento al Como è saltato all'ultimo.

L'accendino del Barcellona, alla fine, è stato Eric Garcia. Ovvero uno dei protagonisti meno preventivabili della notte di San Siro, tra un Lautaro Martinez e un Yamal, tra un Raphinha e un Thuram, tra un Barella e un Pedri.

L'ex giocatore di Manchester City e Girona, già uno dei migliori del Barça in un primo tempo che l'Inter ha chiuso sul 2-0, ha segnato il goal che ha riaperto ogni discorso e ridato morale ai catalani. E poi si è pure visto negare da un miracoloso Sommer una sorprendente doppietta.

E dire che Garcia non avrebbe nemmeno dovuto disputarla, questa partita. Non solo perché è stato scelto nell'emergenza per rimpiazzare l'infortunato Koundé, ma anche e soprattutto perché in questo momento si sarebbe dovuto trovare... a Como.