La Procura di Torino ha disposto il sequestro di alcuni beni per il presidente della Juventus, il club bianconero non è coinvolto.

La notizia del sequestro di beni mobili e immobili per un totale di 74,8 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità Agnelli ha fatto molto rumore.

Il provvedimento è stato adottato dal GIP della Procura di Torino nei confronti di John, Lapo e Ginevra Elkann ma anche di Gianluca Ferrero, presidente della Juventus.

La società bianconera però non è coinvolta in alcun modo nell'inchiesta sull'eredità Agnelli e non rischia nulla