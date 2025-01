L'Équipe - Giuntoli infuriato con il PSG per il caso Kolo Muani: Juve in contatto continuo, le possibili soluzioni

Il dirigente bianconero non ha preso di buon grado l'errore commesso dai parigini che ha bloccato l'ufficialità di Kolo Muani.

La trattativa per portare Kolo Muani alla Juventus, come già raccontato, ha subito un clamoroso rallentamento a causa del raggiungimento dei prestiti in uscita del Paris Saint-Germain.

Cristiano Giuntoli non ha apprezzato questa disattenzione del club parigino, con il dirigente bianconero che sta continuando a mantenere i contatti attivi per cercare di trovare una soluzione al più presto.

Ciò che è certo è che l'attaccante francese non sarà a disposizione contro il Milan, ma ora l'obiettivo diventa quello di sbloccare definitivamente la soluzione per poterlo tesserare: la possibile soluzione arriva da Cher Ndour.