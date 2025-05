Epic Inter: testa e cuore per eliminare il Barcellona e volare in finale di Champions League

Inter vs Barcellona

L'impresa dell'Inter resterà nella storia: esaurite le energie, i nerazzurri volano in finale usando testa e cuore. Alzare la Champions, ora, si può.

A San Siro, il 6 maggio 2025, abbiamo assistito a un qualcosa di leggendario.

Inter-Barcellona 4-3 resterà nella storia del calcio, non solo per i tanti goal segnati tra andata e ritorno ma per dinamiche, ribaltoni, exploit dei singoli e atmosfere che hanno reso la semifinale di Champions League unica.

Unica com'è stata la qualificazione dei nerazzurri alla finalissima di Monaco, dove il 31 maggio la squadra di Simone Inzaghi contenderà il trofeo ad Arsenal o PSG: un obiettivo meritato e guadagnato raschiando il fondo del barile, perché una volta esaurite le energie fisiche il serbatoio ha consegnato una riserva capace di fare la differenza.