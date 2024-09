Enzo Zidane lascia il calcio giocato: il figlio di 'Zizou' si ritira a 29 anni

Enzo Zidane appende gli scarpini al chiodo: si dedicherà alla famiglia e al mondo degli investimenti.

Fine dei giochi per Enzo Zidane, primogenito di Zinedine che, come riportato da 'AS', ha deciso di dire basta col calcio giocato a soli 29 anni.

Una decisione figlia della volontà di cambiare definitivamente pagina dopo un anno trascorso da svincolato, nonostante le offerte per riprendere in mano le redini della carriera non fossero mai mancate.

Enzo Zidane potrà così dedicare maggiore tempo alla moglie Karen e alle tre figlie, senza dimenticare il mondo degli investimenti finanziari a cui sembrano indirizzati i suoi prossimi progetti.