Enzo Fernandez Chelsea Real Madrid GFX 16:9Getty/GOAL
Krishan Davis

Enzo Fernandez via dal Chelsea? Lo vogliono PSG e Real Madrid, ma sarebbe un altro errore dei Blues

Prende quota l'ipotesi secondo cui il Chelsea sarebbe disposto a cedere Enzo Fernandez: sull'argentino si registra l'interesse del PSG e Real, ma sarebbe un altro errore di mercato.

A tre anni dal suo clamoroso arrivo al Chelsea, dopo una delle vicende di calciomercato più drammatiche degli ultimi tempi, Enzo Fernandez si trova ad affrontare un futuro incerto a Stamford Bridge. Presumibilmente sempre più disilluso dalla vita sotto la maglia dei Blues, il centrocampista è stato accostato ad alcuni dei più grandi club europei e, a quanto pare, la sua attuale squadra sarebbe disposta a trattare.

Non è chiaro chi o cosa stia alimentando le speculazioni, con il giocatore che secondo quanto riferito starebbe "valutando le sue opzioni" dopo aver recentemente cambiato agente, mentre si sostiene che il Chelsea sarebbe "disposto a vendere" se il prezzo fosse giusto. Ma non c'è fumo senza arrosto.

Queste voci indesiderate arrivano quasi esattamente tre anni dopo che Fernandez è approdato ai Blues con un trasferimento da 107 milioni di sterline (131 milioni di dollari) dal Benfica. In realtà, solo di recente abbiamo iniziato a vedere l'argentino al meglio della sua forma, ma se le voci sono vere, non resterà a lungo.

Amato dai tifosi e uno dei volti del "progetto" del BlueCo a Stamford Bridge, i proprietari impopolari del club commetteranno un altro grave errore di mercato se venderanno il campione del mondo durante l'estate.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    STAGIONE SUPER

    Il periodo di Fernandez al Chelsea è stato piuttosto lento, ma a tre anni dal suo arrivo sembra che stiamo iniziando a vedere un giocatore che sta entrando nel pieno della sua carriera. L'arrivo di Enzo Maresca come allenatore nell'estate del 2024 sembra aver portato il suo gioco a un altro livello, mentre la forma di Moises Caicedo nella parte bassa del centrocampo gli ha permesso di liberarsi e affermarsi più avanti nel campo.

    Dopo aver totalizzato 26 gol e assist nella scorsa stagione, anche se questi numeri sono stati gonfiati dalla Conference League, Fernandez ha segnato otto volte e fornito quattro assist dal centro del campo in questo campionato, e siamo solo a gennaio. Questa cifra non include i suoi quattro contributi nella Coppa del Mondo per club.

    Ma il suo fiuto per il gol e la sua creatività non sono nemmeno le sue qualità migliori: la sua instancabile corsa, la sua intensità e le sue doti di leadership, dato che spesso indossa la fascia di capitano, sono assolutamente fondamentali per una squadra giovane che viene spesso criticata per la mancanza di intelligenza e esperienza. È raro che non sia tra i migliori giocatori dei Blues.

    Fondamentalmente, Fernandez è stato anche quasi sempre presente in una squadra che ha avuto più del suo giusto share di problemi di infortuni; l'argentino ha saltato solo una partita di Premier League finora, e questo nonostante abbia lottato con un dolore cronico al ginocchio. Non sorprende che, secondo The Athletic, sia considerato il giocatore che è migliorato di più sotto Maresca da chi lavora a Stamford Bridge.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-EVERTONAFP

    Disilluso?

    In un'intervista rilasciata a Koora Break a novembre, Fernandez ha accennato al suo forte legame con Maresca e il suo staff tecnico, dicendo: "Ho vissuto un processo incredibile qui al club, con molti cambiamenti, e oggi mi trovo molto bene con il gruppo di persone che sono i miei compagni di squadra, con cui condivido ogni giorno, e con lo staff tecnico. La verità è che oggi mi sento molto felice".

    La preoccupazione ora è se l'improvvisa e aspra uscita di scena del tecnico italiano da Stamford Bridge avrà cambiato le cose. L'allenatore è stato licenziato il giorno di Capodanno, dopo uno scontro con i vertici del club e la rottura del suo rapporto con il consiglio di amministrazione dietro le quinte.

    Fernandez ha condiviso un sentito messaggio di addio a Maresca sui social media, scrivendo: "Mister, grazie per tutto ciò che abbiamo condiviso e vissuto in questa fase, ho imparato molto e apprezzo ogni consiglio ed esperienza. Abbiamo vinto due titoli insieme che non dimenticherò mai. Ti auguro tanto successo e spero che le nostre strade si incrocino di nuovo in futuro".

    Due settimane dopo, in Francia sono apparse notizie secondo cui il centrocampista stava "riflettendo sul suo futuro" a Londra a seguito della decisione di separarsi da Maresca, con l'ipotesi che fosse sempre più deluso dal continuo avvicendamento dei dirigenti del Chelsea; il sostituto di Maresca, Liam Rosenior, è il settimo allenatore con cui ha lavorato in soli tre anni, se si includono gli interim Bruno Saltor, Frank Lampard e Calum McFarlane.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH63-CHELSEA-PSGAFP

    LO CERCANO PSG E REAL MADRID

    Secondo L'Equipe, è il Paris Saint-Germain a voler approfittare del presunto malcontento di Fernandez nei confronti della gestione del Chelsea, individuandolo come obiettivo a lungo termine, dato che i vincitori della Champions League cercano di costruire una squadra più competitiva dopo essere scesi al di sotto dei loro elevati standard in questa stagione.

    Fernandez è stato a lungo accostato anche al Real Madrid, gigante della Liga, ma questa ipotesi sembra guadagnare slancio ora che i Blancos devono affrontare la possibilità di rinnovare parte della rosa in quello che potrebbe diventare un periodo di transizione dopo l'esonero di Xabi Alonso. Il centrocampista ha ammesso in passato di giocare "sempre" con il Real nel videogioco EA FC.

    Tuttavia, tutto questo è mitigato dal fatto che Fernandez ha ancora sei anni di contratto con i Blues e, dato che i suoi attuali datori di lavoro hanno pagato una cifra esorbitante per ingaggiarlo nel 2023 (107 milioni di sterline), il suo prezzo sarà sicuramente superiore, il che sembra escludere il Real Madrid dalla trattativa. Resta da vedere se il PSG riterrà opportuno spendere così tanto per un giocatore che non sarebbe necessariamente titolare in un gruppo di centrocampisti che comprende Vitinha, Joao Neves e Fabian Ruiz.

    Vale la pena notare che il 25enne ha recentemente cambiato agente, cosa che spesso è segno che un giocatore sta valutando il suo futuro, e ha firmato con l'agenzia di proprietà del suo connazionale ed ex giocatore del PSG, Javier Pastore.

  • Liam Rosenior Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    "È UN GIOCATORE DEL CHELSEA"

    Per quel che vale, il nuovo allenatore del Chelsea Rosenior ha espresso apertamente il desiderio di mantenere uno dei personaggi più influenti del club. Rispondendo alle speculazioni sul suo giocatore, il 41enne ha dichiarato: "Per me non significa nulla. Quando sei un giocatore di livello mondiale, un giocatore eccezionale, ci saranno sempre speculazioni che non puoi controllare. È stato eccezionale nel periodo in cui ho lavorato con lui.

    Mi ha persino sorpreso in senso positivo per quello che ha fatto sabato: nonostante fosse malato, ha coperto molto terreno, si è allenato bene e ha giocato bene. È un giocatore del Chelsea. È molto importante per me. E penso che avremo un rapporto davvero ottimo, speriamo vincente, sia nel breve che nel lungo termine".

    Rosenior ha aggiunto: "Penso che Enzo, grazie alle sue straordinarie capacità, sia tecnicamente eccezionale e copra bene il campo, finalizzi, segni gol, arrivi in ritardo nell'area di rigore, arrivi bene nell'area di rigore. Un giocatore del suo livello può fare molte cose diverse. Devo capire come funziona l'intesa intorno alla sua posizione, non solo lui ma tutti i giocatori. Non dico che i giocatori sono unici in una posizione, ho sempre utilizzato i giocatori in ruoli diversi. Lo farò con Enzo perché è un giocatore eccezionale".

  • Chelsea v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    MODELLO 'BLUE CO'

    Tuttavia, la posizione di Rosenior su Fernandez potrebbe essere compromessa dai suoi superiori nella gerarchia di Stamford Bridge. È stato riferito che il Chelsea sarebbe disposto a vendere uno dei suoi giocatori più preziosi, con Enzo che non rientra nel gruppo di giocatori - che presumibilmente include Caicedo e Cole Palmer - considerati intoccabili quando si tratta di offerte di trasferimento.

    Ciò implica che, se dovesse arrivare un'offerta vicina alla loro valutazione, i Blues sarebbero sorprendentemente disposti a trattare. Tenendo presente la cifra da capogiro pagata per Fernandez tre anni fa, ci vorrebbe sicuramente una somma astronomica per suscitare davvero l'interesse del Chelsea, ma sembra che un'uscita non sia da escludere.

    Questo è il modello BlueCo, dopotutto: acquistare giocatori giovani e ad alto potenziale, formarli, aumentare intrinsecamente il loro valore di mercato e infine venderli con un profitto. Questo sarebbe solo l'esempio più estremo, e non è un affare che sarebbe ben accolto dal tifo, già in fermento per il modo in cui il club viene gestito.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ALTRO ERRORE DI MERCATO?

    Cedere Fernandez in questa fase di transizione del Chelsea sarebbe l'ultimo di una serie di gravi passi falsi compiuti dal BlueCo sul mercato dei trasferimenti. Presente fin quasi dall'inizio della loro gestione, l'argentino è uno dei volti del loro cosiddetto "progetto", nel quale ha dimostrato di essere fortemente coinvolto.

    "Penso che la scorsa stagione sia stata la prima in cui abbiamo davvero visto di cosa si tratta il progetto del Chelsea, dopo aver visto solo alcuni sprazzi di potenziale in campo negli ultimi anni", ha detto in una recente intervista con Ben Jacobs. "Non ci accontentiamo di questo, perché vogliamo continuare a competere ai massimi livelli e lottare per la Premier League e la Champions League, quindi penso che siamo sulla strada giusta".

    Infatti, nonostante il caos che si è creato intorno a lui, Fernandez aveva già accettato prima ancora di firmare con il club. "Quando il Chelsea mi ha contattato, non ho avuto dubbi", ha continuato. "Volevo fare un salto di qualità, in termini sportivi, passando alla Premier League. Volevo venire al Chelsea a tutti i costi e non volevo lasciarmi sfuggire l'occasione. Lo sanno tutti e, grazie a Dio, ha funzionato. Ora sono qui e sono molto felice".

    Sebbene l'uscita di Maresca abbia portato maggiore incertezza, non c'è dubbio che il Chelsea sia nuovamente a un passo da un successo tangibile e costante, se giocherà bene le sue carte. Ma che tipo di messaggio trasmette la vendita di uno dei propri giocatori di punta proprio al tipo di club d'élite con cui si vuole competere? Questo non è il modo giusto per il Chelsea di fare il passo successivo.

