Enzo Fernandez via dal Chelsea? Lo vogliono PSG e Real Madrid, ma sarebbe un altro errore dei Blues

Il periodo di Fernandez al Chelsea è stato piuttosto lento, ma a tre anni dal suo arrivo sembra che stiamo iniziando a vedere un giocatore che sta entrando nel pieno della sua carriera. L'arrivo di Enzo Maresca come allenatore nell'estate del 2024 sembra aver portato il suo gioco a un altro livello, mentre la forma di Moises Caicedo nella parte bassa del centrocampo gli ha permesso di liberarsi e affermarsi più avanti nel campo.

Dopo aver totalizzato 26 gol e assist nella scorsa stagione, anche se questi numeri sono stati gonfiati dalla Conference League, Fernandez ha segnato otto volte e fornito quattro assist dal centro del campo in questo campionato, e siamo solo a gennaio. Questa cifra non include i suoi quattro contributi nella Coppa del Mondo per club.

Ma il suo fiuto per il gol e la sua creatività non sono nemmeno le sue qualità migliori: la sua instancabile corsa, la sua intensità e le sue doti di leadership, dato che spesso indossa la fascia di capitano, sono assolutamente fondamentali per una squadra giovane che viene spesso criticata per la mancanza di intelligenza e esperienza. È raro che non sia tra i migliori giocatori dei Blues.

Fondamentalmente, Fernandez è stato anche quasi sempre presente in una squadra che ha avuto più del suo giusto share di problemi di infortuni; l'argentino ha saltato solo una partita di Premier League finora, e questo nonostante abbia lottato con un dolore cronico al ginocchio. Non sorprende che, secondo The Athletic, sia considerato il giocatore che è migliorato di più sotto Maresca da chi lavora a Stamford Bridge.