Enzo Fernandez via dal Chelsea? Lo vogliono PSG e Real Madrid, ma sarebbe un altro errore dei Blues

A tre anni dal suo clamoroso arrivo al Chelsea, dopo una delle vicende di calciomercato più drammatiche degli ultimi tempi, Enzo Fernandez si trova ad affrontare un futuro incerto a Stamford Bridge. Presumibilmente sempre più disilluso dalla vita sotto la maglia dei Blues, il centrocampista è stato accostato ad alcuni dei più grandi club europei e, a quanto pare, la sua attuale squadra sarebbe disposta a trattare.
Non è chiaro chi o cosa stia alimentando le speculazioni, con il giocatore che secondo quanto riferito starebbe "valutando le sue opzioni" dopo aver recentemente cambiato agente, mentre si sostiene che il Chelsea sarebbe "disposto a vendere" se il prezzo fosse giusto. Ma non c'è fumo senza arrosto.
Queste voci indesiderate arrivano quasi esattamente tre anni dopo che Fernandez è approdato ai Blues con un trasferimento da 107 milioni di sterline (131 milioni di dollari) dal Benfica. In realtà, solo di recente abbiamo iniziato a vedere l'argentino al meglio della sua forma, ma se le voci sono vere, non resterà a lungo.
Amato dai tifosi e uno dei volti del "progetto" del BlueCo a Stamford Bridge, i proprietari impopolari del club commetteranno un altro grave errore di mercato se venderanno il campione del mondo durante l'estate.