La giornata speciale di Enrico Valentini: il capitano del Norimberga è un tifoso della Juventus

35 anni, origini abruzzesi, Enrico Valentini ha il cuore diviso. Anni fa disse: "La Juventus vince perché merita, ma si cerca di infamarla".

Un italiano a Norimberga. E un tifoso della Juventus a Norimberga. Il che, considerato che oggi pomeriggio (via alle 17) si sfideranno in amichevole proprio la formazione tedesca di Miroslav Klose e quella bianconera di Thiago Motta, è una discreta coincidenza.

Il personaggio in questione è Enrico Valentini, ha compiuto 35 anni a febbraio, di mestiere fa il terzino destro e, a dispetto del nome, italiano italiano non è. O meglio: è nato e cresciuto in Germania, proprio a Norimberga, ma le sue origini sono evidentemente legate al nostro paese. I genitori Vincenzo e Maria, trasferitisi in Germania tanti anni fa per aprire un'attività di ristorazione, sono originari dell'Abruzzo.

La particolarità di Valentini? È un gran tifoso della Juventus. Lo ha detto e ribadito a più riprese, tanto da augurarsi in passato di disputare un'amichevole contro i bianconeri. Le due società lo hanno accontentato.