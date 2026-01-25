En-Nesyri-Juventus non si fa, le possibili alternative: Mateta, Zirkzee, Beto e gli attaccanti seguiti sul mercato

Le possibilità sono diminuite nella giornata di sabato e sono state eliminate in quella di domenica. En-Nesyri, come dichiarato dal dirigente bianconero Chiellini, non arriverà alla Juventus: "Il giocatore espresso dubbi sulla formula, per noi è chiusa perché a titolo definitivo non lo vogliamo e non lo possiamo acquistare". Fine della questione.

La Juventus continua a cercare un attaccante in virtù dei problemi fisici di Vlahovic, di Openda-David ancora ben lontani dall'essere continui e decisivi, e in generale viste le partite ogni tre giorni da affrontare con una rosa più ampia. A una settimana dalla chiusura del calciomercato, la società bianconera è dunque costretta a tornare indietro e valutare nuovamente quei profili che erano stati superati quando l'affare En-Nesyri sembrava in via di definizione.

Una vera e propria alternativa a En-Nesyri non sembra esserci, ma i profili seguiti dalla Juventus in queste ultime settimane non sono certo pochi.