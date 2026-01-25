Pubblicità
Pubblicità
Crystal Palace v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Francesco Schirru

En-Nesyri-Juventus non si fa, le possibili alternative: Mateta, Zirkzee, Beto e gli attaccanti seguiti sul mercato

Chiellini ha confermato che En-Nesyri è saltato e non arriverà alla Juventus nel mese di gennaio. Ora per i bianconeri ci sono le solite, vecchie, alternative.

Pubblicità

Le possibilità sono diminuite nella giornata di sabato e sono state eliminate in quella di domenica. En-Nesyri, come dichiarato dal dirigente bianconero Chiellini, non arriverà alla Juventus: "Il giocatore espresso dubbi sulla formula, per noi è chiusa perché a titolo definitivo non lo vogliamo e non lo possiamo acquistare". Fine della questione.

La Juventus continua a cercare un attaccante in virtù dei problemi fisici di Vlahovic, di Openda-David ancora ben lontani dall'essere continui e decisivi, e in generale viste le partite ogni tre giorni da affrontare con una rosa più ampia. A una settimana dalla chiusura del calciomercato, la società bianconera è dunque costretta a tornare indietro e valutare nuovamente quei profili che erano stati superati quando l'affare En-Nesyri sembrava in via di definizione.

Una vera e propria alternativa a En-Nesyri non sembra esserci, ma i profili seguiti dalla Juventus in queste ultime settimane non sono certo pochi.

  • CHI ARRIVA ALLA JUVENTUS ORA?

    "Vedremo se ci sarà l’occasione di migliorare la squadra nella prossima settimana, consapevoli che il mercato di gennaio non è mai facile. Però siamo lì”.

    Chiellini non si lascia andare a nomi e cognomi sul 'dopo' En-Nesyri, ma la Juventus monitora comunque diversi nomi per provare a superare il mancato arrivo del giocatore, che non avrebbe dunque gradito la formula scelta dai bianconeri, ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto.

    Per l'ennesima volta, sia nelle ultime sessioni di calciomercato, sia nell'attuale finestra, è spuntato nuovamente il nome di Joshua Zirkzee, non ancora certo di rimanere al Manchester United. Allo stesso modo torna in auge l'idea di quel Mateta 'abbandonato' proprio dopo l'accelerata per arrivare a En-Nesyri: su di lui c'è anche il Milan.

    Più lontano Beto, ex Udinese oggi all'Everton.

    • Pubblicità

  • LA JUVE RIMANE COSÌ IN ATTACCO?

    Essendoci pochi giorni utili per acquistare un giocatore sotto contratto, la Juventus dovrà fare in fretta e furia per portare qualcuno alla corte di Spalletti, consapevole di come proprio la fretta potrebbe essere cattiva consigliera in questo momento.

    Non è da escludere dunque che la Juventus, tra problemi di formula e no dei club, non abbia il tempo di arrivare a un profilo realmente gradito e che possa dare una mano alla squadra nei tre tornei da disputare.

    Considerando anche la scadenza contrattuale di Vlahovic, la Juventus difficilmente punterà su qualcuno per il lungo periodo che non sia appieno convincente sin da ora.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NON SOLO L'ATTACCANTE

    Se l'attaccante sembra essere la priorità della Juventus, non mancano però altre idee. Qualora arrivino eventuali opportunità last minute, infatti, la società bianconera proverà ad acquistare anche un giocatore che possa far rifiatare Kalulu in difesa e Yildiz sulla trequarti.

    In corsa per i playoff/ottavi di Champions League, la Juventus, considerando anche la Coppa Italia, potrebbe giocare a lungo ogni tre giorni, ed il rischio di portare al limite i suoi giocatori risulterebbe essere altissimo.

    Il calciomercato si chiuderà lunedì 2 febbraio, per cui uno o più possibili acquisti sono già entrati in una finestra di countdown.

Champions League
Monaco crest
Monaco
ASM
Juventus crest
Juventus
JUV
0