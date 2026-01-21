Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
en-nesyri-1200Getty Images
Michael Di Chiaro

En-Nesyri alla Juventus, oggi l'incontro tra l'attaccante e il Fenerbahce: i bianconeri rimangono in pole

L'attaccante marocchino incontra il suo club per definire la possibile uscita dopo soli 18 mesi: bianconeri in attesa e pronti a chiudere.

Pubblicità

Scorre il tempo e la Juventus sembra sempre più vicina a definire la questione relativa all'attaccante che il club bianconero ha la ferma intenzione di regalare a Luciano Spalletti nel corso del mercato di gennaio.

Nelle ultime ore, come detto, le quotazioni di Youssef En-Nesyri sono in netta risalita e il sorpasso ai danni di Jean-Philippe Mateta è ormai bello che confezionato, anche a causa delle esose richieste del Crystal Palace che hanno spinto la Juve verso il piano B, ovvero il centravanti marocchino del Fenerbahce.

La giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio, potrebbe risultare in tal senso decisiva: è infatti previsto un confronto diretto tra l'ex calciatore del Siviglia e il suo attuale club. Menù del summit? Il futuro, ovviamente.

  • EN-NESYRI INCONTRA IL FENERBAHCE

    Secondo quanto riferito da Romeo Agresti, En-Nesyri incontrerà oggi il Fenerbahce - club che l'ha prelevato nell'estate del 2024 dal Siviglia - per porre le basi relative al suo futuro.

    Il centravanti marocchino, infatti, è pronto a lasciare la Turchia dopo appena 18 mesi e anche dalla parte del club non sembra esserci l'intenzione di porre troppi ostacoli di fronte all'uscita del classe 1997.

    • Pubblicità

  • LA JUVE ATTENDE

    La Juventus, dal canto suo, attende ma sente di godere di una posizione di vantaggio rispetto agli altri club che si sono interessati al giocatore marocchino, tra cui il Napoli.

    En-Nesyri, dal canto suo, avrebbe già dato il proprio via libera alla destinazione a tinte bianconere e dopo aver definito le modalità d'uscita dal Fenerbahce, la chiusura dell'operazione potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE

    La Juventus è infatti alla ricerca di un innesto nel reparto offensivo che però non vada ad appesantire in maniera eccessiva il bilancio del club. Ecco perché vista l'impossibilità di arrivare a Mateta, si è deciso di virare su En-Nesyri, per il quale il Fenerbahce avrebbe aperto ad un prestito semestrale senza ulteriori vincoli o obblighi.

    La Juve, dunque, troverebbe in En-Nesyri il profilo ideale per puntellare il reparto avanzato nel breve termine per poi pianificare il futuro del pacchetto offensivo solamente al termine della stagione.

  • SORPASSATO MATETA

    Sembra invece definitivamente tramontato Mateta: l'offerta della Juve per un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato (per una cifra vicina ai 33 milioni di euro) è stata rispedita al mittente dal Crystal Palace che, nonostante la richiesta di cessione da parte dello stesso calciatore, continua a chiedere 40 milioni e, soprattutto, una cessione a titolo definitivo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Benfica crest
Benfica
BEN
0