En-Nesyri alla Juventus, oggi l'incontro tra l'attaccante e il Fenerbahce: i bianconeri rimangono in pole

Scorre il tempo e la Juventus sembra sempre più vicina a definire la questione relativa all'attaccante che il club bianconero ha la ferma intenzione di regalare a Luciano Spalletti nel corso del mercato di gennaio.

Nelle ultime ore, come detto, le quotazioni di Youssef En-Nesyri sono in netta risalita e il sorpasso ai danni di Jean-Philippe Mateta è ormai bello che confezionato, anche a causa delle esose richieste del Crystal Palace che hanno spinto la Juve verso il piano B, ovvero il centravanti marocchino del Fenerbahce.

La giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio, potrebbe risultare in tal senso decisiva: è infatti previsto un confronto diretto tra l'ex calciatore del Siviglia e il suo attuale club. Menù del summit? Il futuro, ovviamente.