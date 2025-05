Empoli-Verona dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Empoli vs Hellas Verona

Importantissimo match per la lotta salvezza tra Empoli e Verona: dove vedere la sfida in tv e streaming e le formazioni scelte dagli allenatori.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Nel corso dell'ultima giornata di Serie A va in scena un importantissimo scontro diretto per la zona salvezza.

Da una parte l'Empoli, 18° in classifica, dall'altra l'Hellas Verona, 15° con tre punti di vantaggio sugli avversari di giornata.

Ai veneti basta un punto per avere la certezza di restare nel massimo campionato, mentre per i toscani serve un successo per sperare nella salvezza.

Scopriamo dove vedere questo secondo match di campionato in tv, streaming e le probabili formazioni del match.