L'Empoli si scusa per le condizioni del manto erboso del 'Castellani': "Sarà di nuovo perfetto"

Comunicato di scuse dell'Empoli per le condizioni del manto del 'Castellani': "Trattamenti effettuati solo a luglio".

Esordio senza goal per Empoli e Monza, in un match condizionato da una forma fisica ancora non ottimale ma anche da un altro fattore non meno importante.

Il riferimento è allo stato del manto erboso del 'Carlo Castellani Computer Gross Arena', arrivato al primo appuntamento del campionato completamente disseminato di zolle: non proprio un bello spettacolo per gli occhi.

Una situazione di cui ha voluto scusarsi lo stesso Empoli con un comunicato, utile a spiegare i motivi dell'inconveniente che ha finito per condizionare l'esito tutt'altro che scoppiettante dell'incontro.