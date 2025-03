Empoli-Roma 0-1, pagelle e tabellino: Soulé nuovamente decisivo, Henderson sovrastato da Koné

I giallorossi ottengono tre punti importantissimi in Toscana nonostante l'ampio turnover: ora il quinto posto dista soltanto quattro punti.

Continua il percorso netto della Roma in campionato, con la quinta vittoria consecutiva in Serie A, questa volta contro l’Empoli, che consente ai capitolini di scavalcare la Fiorentina in classifica e di portarsi così al settimo posto in solitaria.

I giallorossi passano subito in vantaggio, con Soulé che sorprende Silvestri dopo appena 22 secondi, con un mancino a giro a fil di palo verso destra. Gli azzurri provano a rispondere con Colombo che non riesce ad approfittare di un appoggio errato in area di Salah-Eddine; è poi la formazione di Ranieri ad andare vicinissima al raddoppio, con Pellegrini che sbaglia un rigore in movimento con il piede debole, sfiorando il palo di sinistra. Al 36’ il capitano giallorosso prova a farsi perdonare con uno stop sontuoso in area, che agevola lo scarico per Shomurodov, il quale – a tu per tu con Silvestri – centra in pieno la traversa. Gli ospiti continuano a spingere, con Koné che entra in area, salta secco il portiere azzurro, poi colpisce il palo a porta vuota. Poco prima di rientrare negli spogliatoi, Shomurodov ha un’altra ghiotta occasione, ma questa volta il suo colpo di testa viene respinto da Silvestri.

In avvio di ripresa i ritmi calano leggermente, ma sono sempre i capitolini ad avvicinarsi maggiormente al goal, con Pellegrini che al 61’ impegna Silvestri con un colpo di testa, con quest’ultimo costretto a smanacciare in angolo. I minuti passano, ma i padroni di casa trovano l'unica occasione in pieno recupero, con il colpo di testa di Konate che termina ad un soffio dal palo.