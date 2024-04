Empoli-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Napoli va ad Empoli per la 33ª giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vedere l'anticipo in tv e streaming.

Trasferta toscana per il Napoli, che in uno degli anticipi della 33ª giornata di Serie A fa visita all'Empoli.

La squadra di Calzona, dopo il pari interno col Frosinone, vede nuovamente ridotte al minimo le speranze di arrivare in Champions ma resta comunque in corsa per un piazzamento europeo. Quella di Nicola, invece, in seguito al ko di Lecce è chiamata a non commettere altri passi falsi per evitare di complicarsi la rincorsa salvezza.

Napoli-Empoli dell'andata, giocata il 12 novembre scorso e finita 0-1 con goal di Kovalenko allo scadere, è costata la panchina a Rudi Garcia.

Tutto su Empoli-Napoli: il canale tv della partita, le formazioni e dove poterla vedere in diretta streaming.