Empoli-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo la sosta nazionali torna la Serie A: il Napoli di Conte cerca i tre punti contro l'Empoli per restare in testa alla classifica.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Serie A riparte dall'ottava giornata dopo la sosta per le nazionali: nel "lunch match" di domenica fa in scena la sfida tra l'Empoli di Roberto D'Aversa e il Napoli di Antonio Conte.

La squadra partenopea vuole vincere per proteggere il primato in solitaria in classifica ma per farlo dovrà scardinare una delle difese meno battute in tutta Europa: i padroni di casa, infatti, hanno subito solo quattro goal nelle prime sette giornate e, fin qui, hanno dimostrato grande compattezza anche contro le 'big' di questo campionato.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.