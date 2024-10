Empoli-Napoli 0-1: Politano e Kvaratskhelia preziosi, Simeone dà la scossa, Buongiorno insuperabile, bene Esposito e Grassi, Lukaku fuori giri

Empoli vs SSC Napoli

Il Napoli, pur senza brillare, vince 1-0 ad Empoli e rimane primo in classifica.

Decisivo un rigore di Khvicha Kvaratskhelia, concesso da Abisso per fallo di Anjorin su Politano, che regala 3 punti sofferti alla squadra di Conte al termine di una prestazione di certo non spumeggiante.

Ottimo il primo tempo dei toscani, calati alla distanza in una ripresa dove i partenopei salgono di tono nei loro pezzi da novanta e confezionano il blitz esterno.

Napoli ancora in vetta a 19 punti, per i ragazzi di D'Aversa secondo ko consecutivo che ad ogni modo non cambia i giudizi sull'ottimo avvio di stagione.