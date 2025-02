Empoli-Milan, perché Tomori è stato espulso anche se Colombo era in fuorigioco: il VAR non può intervenire

Empoli vs AC Milan

Episodio al limite nel secondo tempo: il secondo giallo a Tomori non è stato tolto nonostante Colombo fosse partito in posizione irregolare.

Episodio particolare al nono minuto del secondo tempo di Empoli-Milan: Fikayo Tomori è stato espulso dopo un secondo giallo, lasciando così i rossoneri in inferiorità numerica.

Perché episodio particolare? Perché l'intervento irregolare dell'inglese - evidentemente da giallo - è arrivato su un Colombo che in precedenza era partito in posizione di fuorigioco. Eppure l'espulsione non è stata cancellata.

Il motivo è che il VAR non può intervenire per togliere una seconda ammonizione: di conseguenza il rosso a Tomori è stato mantenuto.