Venezia vs Juventus

Lazio vs Lecce

Empoli vs Hellas Verona

Al termine dell'ultimo turno potrebbero esserci tre squadre a pari punti tra 17ª e 19ª posizione: chi retrocede e chi disputa lo scontro salvezza.

Ad una sola partita dalla fine del campionato sono ancora diversi gli scenari che coinvolgono le squadre che lottano per non retrocedere in Serie B.

Tra le varie possibilità c'è quella in cui Empoli, Lecce e Venezia chiudano il loro torneo a pari punti tra la 17ª e la 19ª posizione in classifica.

Cosa accadrebbe in questo caso? Chi si salverebbe e chi invece retrocederebbe in Serie B? E come funzionerebbe con lo spareggio? Cosa dice il regolamento.