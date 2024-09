Empoli-Juventus dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Empoli vs Juventus

Juventus di scena a Empoli nel quarto turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Sette punti nelle prime tre partite: è questo il bottino racimolato dalla nuova Juventus di Thiago Motta, pronta a tornare in campo dopo la sosta dedicata alle nazionali.

Bianconeri impegnati in trasferta nella quarta giornata di Serie A: sfida all'Empoli, ancora imbattuto alla luce del successo sul campo della Roma e dei due pareggi ottenuti in questo primissimo scorcio di campionato.

Per Vlahovic e compagni ultimo appuntamento prima dell'esordio stagionale in Champions League, previsto per martedì prossimo all'Allianz Stadium contro i campioni d'Olanda del PSV Eindhoven.

In questa pagina troverete tutte le info su Empoli-Juventus: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.