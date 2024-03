L'Empoli perde Ebuehi: stagione finita per il terzino

L'Empoli dovrà a fare a meno di Ebuehi per le ultime gare della stagione: lesione parziale del legamento crociato anteriore.

Oltre al danno della sconfitta subita contro il Bologna in pieno recupero, per l'Empoli c'è anche una profonda beffa: è più grave del previsto l'infortunio rimediato nel finale di gara da Tyronne Ebuehi.

La stagione del terzino nigeriano può infatti considerarsi conclusa con nove giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato, che vede l'Empoli in piena lotta per non retrocedere.

Un'assenza pesante per mister Nicola, che non potrà così contare su una pedina di rilievo nel rush finale di stagione.