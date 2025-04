Empoli-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Castellani di Empoli va in scena un'importantissimo match in ottica salvezza: dove vedere la sfida in tv e streaming e le formazioni dell'incontro.

A nove giornate dalla fine del campionato ogni errore può essere fatale, soprattutto in ottica salvezza. L'articolo prosegue qui sotto In tal senso, nel corso della 31ª giornata di Serie A si sfidano due squadre accomunate dal medesimo obiettivo, quello di conquistare la permanenza nel massimo torneo. L'Empoli, attualmente al terz'ultimo posto, non vince in campionato dall'8 dicembre scorso, ovvero dal 4-1 esterno contro l'Hellas Verona. La formazione guidata da Roberto D'Aversa ha disputato anche la prima semifinale di Coppa Italia nella sua storia, venendo però travolta in casa dal Bologna di Vincenzo Italiano. Dall'altro lato c'è il Cagliari di Davide Nicola, fresco di un successo per 3-0 contro il Monza che ha permesso ai rossoblù di staccare l'ultima posizione valevole per la retrocessione, occupata proprio dagli avversari di giornata, di ben sei punti. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.