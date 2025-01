Empoli-Bologna 1-1, pagelle e tabellino: Dominguez risponde a Colombo, Vasquez sbaglia e si riscatta

Empoli vs Bologna

La squadra di D'Aversa e quella di Italiano si dividono la posta in palio al Castellani: entrambe le reti arrivano nella prima frazione.

Il Bologna si ferma a Empoli. Reduce dalla prima, storica vittoria in Champions League coincisa però con la matematica eliminazione, la squadra di Vincenzo Italiano pareggia 1-1 al Castellani nel terzo anticipo del sabato.

Empoli in vantaggio nel primo tempo con Lorenzo Colombo, che si getta sottomisura su un perfetto cross da sinistra di Pezzella e in spaccata batte Skorupski. Poco prima dell'intervallo è il giovanissimo Dominguez a riportare a galla i rossoblù, sfruttando un doppio errore di Vasquez, prima in uscita e poi sul destro volante dell'avversario.

Lo stesso Vasquez si riscatta nel finale su Beukema, a un passo dal goal del sorpasso e della vittoria da due passi: l'occasione più importante di una partita che non ne ha proposte moltissime.

L'Empoli torna dunque a far punti e si porta a +2 sul terzultimo posto del Verona, mentre il Bologna porta a casa il terzo pareggio nelle ultime quattro giornate di campionato, non riuscendo a compiere un passo davvero importante verso la zona Champions League.