Emozione Vardy: il 200° goal col Leicester all'ultima partita, l'omaggio dei tifosi, il pasillo dei compagni

Uno guarda la classifica, vede che sia il Leicester che l'Ipswich sono già retrocessi da tempo e pensa che la gara del King Power Stadium abbia avuto poco da raccontare. Ed in effetti sarebbe stato così, se uno dei protagonisti in campo non fosse stato Jamie Vardy. Il centravanti del Leicester, il giocatore più importante della storia del club nonché meraviglioso protagonista del titolo di Premier League del 2016, ha giocato oggi la sua ultima partita: tra non molto se ne andrà altrove dopo 13 anni di onorata militanza con la stessa maglia, come annunciato già da tempo. Ebbene, Vardy ha vissuto una giornata da sogno. La sua ultima da giocatore del Leicester, almeno su un terreno di gioco. Ha segnato, ha esultato, si è preso l'abbraccio collettivo della propria gente e dei propri compagni. L'articolo prosegue qui sotto Nel prossimo weekend Vardy non giocherà a Bournemouth, a meno di ripensamenti: nella partita finale di Premier League del Leicester, anche questa inutile, non ci sarà. Ha scelto di lasciare le Foxes in casa, nel proprio ambiente. E alla fine ha vissuto un pomeriggio da ricordare.