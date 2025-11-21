Emerson Royal ricorda l'esperienza al Milan: "Si parlava di me più di quanto si facesse con Cristiano Ronaldo"

"La fiducia del club e dei compagni l’ho sentita sempre, e infatti al Milan mi sono preso un posto da titolare. Il problema era altro: in Italia la stampa ha un peso enorme e io non lo sapevo minimamente. Quello che si dice fuori è molto forte e influisce a priori.

Fonseca e Conceiçao? Nessuna differenza. Con Fonseca giocavo, con Conceiçao anche. L'infortunio mi ha fermato e quando sono tornato mancavano due partite alla fine. Parlavo molto con Sergio: mi diceva che sarei stato importante e titolare nel suo Milan. E fino a quando sono stato disponibile, è stato così".