Emerson Royal ricorda l'esperienza al Milan: "Si parlava di me più di quanto si facesse con Cristiano Ronaldo"

Emerson Royal ha vinto un trofeo con la maglia del Milan: la Supercoppa Italiana. Ma questo non gli ha evitato di attirarsi critiche continue da parte della tifoseria rossonera a causa di prestazioni spesso non all'altezza.
Oggi Emerson non gioca più in Italia: indossa un'altra casacca rossonera, ovvero quella del Flamengo, formazione in corsa sia per il campionato che per la Copa Libertadores.
Pochi mesi dopo l'addio al Milan, l'ex terzino di Barcellona e Tottenham ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. E ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.