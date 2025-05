A 99 giorni dalla lesione distrattiva al polpaccio patita in Milan-Girona, Emerson Royal è tornato ad allenarsi coi compagni.

L'infermeria del Milan, Luka Jovic a parte, è praticamente vuota.

L'ultimo in ordine cronologico a tornare abile e arruolabile è Emerson Royal, assente da oltre 3 mesi per un grave infortunio al polpaccio.

Il terzino brasiliano è tornato in gruppo ed ora, nelle ultime 4 giornate di campionato e in vista della finale di Coppa Italia, rappresenterà un'ulteriore opzione per Sergio Conceicao sulla fascia destra.