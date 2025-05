Emergenza Juventus, Tudor pensa al piano B: difesa a quattro contro l'Udinese?

Juventus vs Udinese

Il tecnico bianconero deve fare i conti nuovamente con le diverse assenze: tra le ipotesi c'è anche un possibile passaggio alla difesa a quattro.

Mancano 180 minuti alla fine del campionato della Juventus. Due partite che possono voler dire qualificazione alla prossima Champions League o, al contrario, una stagione totalmente fallimentare.

Non sarà in ogni caso un'annata indimenticabile, ma la qualificazione alla prossima grande coppa europea è un obiettivo necessario per i bianconeri, sia dal punto di vista economico che di immagine.

La prima delle due "finali" della Vecchia Signora sarà all'Allianz Stadium contro l'Udinese, partita in cui Igor Tudor deve fare i conti nuovamente con diverse defezioni.

Tra le possibili ipotesi in vista della sfida contro i friulani c'è anche un possibile passaggio alla difesa a quattro.