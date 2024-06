El Shaarawy verso una maglia da titolare in Svizzera-Italia: 'azzardo' di Spalletti dopo tante panchine

El Shaarawy in pole per giocare nell'undici titolare dell'Italia contro la Svizzera: in Nazionale non scende in campo dal 1' da ottobre.

Al via la fase a eliminazione diretta di Euro 2024 con protagonista proprio l'Italia, attesa dall'ostica sfida a una Svizzera che ha rischiato di concludere il Gruppo A al primo posto davanti ai padroni di casa della Germania. Per gli azzurri uno degli avversari più insidiosi, sebbene l'ultimo successo elvetico sia ormai vecchio 31 anni (1-0 in quel di Berna nell'incrocio valido per le qualificazioni ai Mondiali di USA 1994). Rispetto al soffertissimo pareggio strappato allo scadere contro la Croazia, Spalletti dovrebbe effettuare qualche cambio di formazione: una delle novità più sensibili potrebbe riguardare l'attacco con l'innesto di Stephan El Shaarawy. L'articolo prosegue qui sotto