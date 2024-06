El Shaarawy titolare contro la Svizzera negli ottavi di Euro 2024: da quanto tempo non giocava in Azzurro

El Shaarawy ha rappresentato una delle novità proposte da Spalletti in occasione di Svizzera-Italia: in ritorno da titolare dopo diverso tempo.

Stephan El Shaarawy tra i protagonisti di Svizzera-Italia, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024.

E’ questa una delle novità più importanti proposte dal commissario tecnico Luciano Spalletti in vista dell’importantissima sfida dell’Olympiastadion che rappresenta un vero e proprio bivio per gli Azzurri in questa edizione della massima competizione continentale.

Una scelta quasi sorprendente, perché in pochi si aspettavano il ‘Faraone’ grande protagonista nel corso di questo torneo ed anche perché negli ultimi tempi ha trovato poco spazio in Nazionale.

Ma da quando non giocava El Shaarawy una partita in Azzurro?