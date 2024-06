El Shaarawy ammette: "Qualche volta poca ambizione di giocare, ho rimpianti"

Il calciatore della Roma e della Nazionale ha parlato dal ritiro di Iserlohn: "Ho qualche rimpianto, potevo fare qualcosa in più".

Archiviata la fase a gironi, l’Italia di Luciano Spalletti si prepara alla sfida degli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Svizzera.

A tre giorni dal match contro la nazionale elvetica, Stephan El Shaarawy è intervenuto in conferenza stampa nel ritiro di Iserlohn, in Germania, per parlare dei temi caldi legati alla Nazionale.

“Fare goal nel recupero non è una fortuna, ma è una qualità da squadra che ci crede fino all’ultimo”.

Il calciatore della Roma sottolinea il carattere dell’Italia di Luciano Spalletti dopo l’1-1 contro la Croazia, arrivato al 98’ con il goal di Zaccagni.