El-Nesyri alla Juventus, blitz a Istanbul per l'attaccante del Fenerbahce: oggi incontro decisivo, cifre e formula dell'affare e dove può giocare con Spalletti

La trattativa tra la Juventus e il Fenerbahce per Youssef En-Nesyri hanno subito un’accelerazione quando Ottolini si è imbarcato verso Istanbul con il compito di chiudere l’affare.

Il dirigente bianconero ha assistito al match di Europa League tra Fenerbahce e Aston Villa, terminato 0-1 e con En-Nesyri assente dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa, e ha incontrato i vertici della società turca prima e dopo la gara.

Telecamere e curiosi hanno immortalato il direttore sportivo della Juventus durante la sua visita, confermando l’assalto bianconero all’attaccante marocchino.