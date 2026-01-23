Pubblicità
en-nesyri-1200Getty Images
Alessandro De Felice

El-Nesyri alla Juventus, blitz a Istanbul per l'attaccante del Fenerbahce: oggi incontro decisivo, cifre e formula dell'affare e dove può giocare con Spalletti

Il direttore sportivo bianconero Ottolini in Turchia per chiudere il prestito con diritto di riscatto: oggi incontro decisivo con l’attaccante del Fenerbahce per il via libera finale.

La Juventus accelera per Youssef En-Nesyri. Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti con il Fenerbahce per l’attaccante della nazionale marocchina, reduce della Coppa d’Africa persa in finale contro il Senegal e appena rientrato in Turchia.

La trattativa è ormai ai dettagli dopo il blitz del direttore sportivo Marco Ottolini, che è volato a Istanbul per accelerare la trattativa e arrivare alla fumata bianca. 

Dopo le difficoltà nella trattativa con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, il club bianconero ha virato con decisione su Youssef En-Nesyri ed è vicino a un accordo totale con il Fenerbahce per un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto.


  • IL BLITZ A ISTANBUL

    La trattativa tra la Juventus e il Fenerbahce per Youssef En-Nesyri hanno subito un’accelerazione quando Ottolini si è imbarcato verso Istanbul con il compito di chiudere l’affare.

    Il dirigente bianconero ha assistito al match di Europa League tra Fenerbahce e Aston Villa, terminato 0-1 e con En-Nesyri assente dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa, e ha incontrato i vertici della società turca prima e dopo la gara.

    Telecamere e curiosi hanno immortalato il direttore sportivo della Juventus durante la sua visita, confermando l’assalto bianconero all’attaccante marocchino.

  • CIFRE E FORMULA DELL’AFFARE

    L’operazione con il Fenerbahce per il trasferimento di Youssef En-Nesyri alla Juventus si basa su un prestito oneroso che il club bianconero conta di fissare attorno ai 5 milioni di euro, mentre il diritto di riscatto è previsto tra i 17 e i 22 milioni complessivi, variabili a seconda dei bonus. 

    L’operazione è stata costruita senza l’obbligo di riscatto, richiesta iniziale del Fenerbahce superata dall'offerta bianconera tramite bonus mirati. 

    La Juventus si impegna a coprire lo stipendio residuo da 8 milioni netti stagionali del giocatore fino a giugno, cifra che scenderebbe a 6 dal 1° luglio in caso di permanenza a Istanbul. L’operazione complessiva può raggiungere i 24 milioni.

  • DOVE GIOCA EL-NESYRI: RUOLO E POSIZIONE

    L’arrivo di En-Nesyri risponde direttamente alle richieste tecniche di Spalletti, alla ricerca di un centravanti fisico capace di trasformare l’enorme mole di gioco in goal. 

    Il centravanti marocchino, 1,88 di altezza, porta in dote doti aeree notevoli: in Liga ha segnato 20 reti su cross dal 2016 al 2024, secondo solo a Karim Benzema nello stesso periodo. 

    L’arrivo del ‘nove’ potrebbe inoltre modificare le soluzioni offensive: David può agire anche da seconda punta alle sue spalle, come ammesso dallo stesso Spalletti nel post Benfica.

  • L’INCONTRO DI OGGI E LA DECISIONE DI EN-NESYRI

    Secondo Matteo Moretto, i colloqui con il giocatore sono già in corso e En-Nesyri vede favorevolmente la destinazione italiana. 

    Oggi Ottolini incontrerà il marocchino per definire i dettagli del contratto, con il calciatore desideroso di garanzie sul progetto tecnico e sul minutaggio, mentre rimane il pressing dell’Aston Villa. 

    L’attaccante si è preso qualche ora di riflessione, ma la Juventus, forte della formula e dei tempi anticipati, resta in netto vantaggio.

  • LA SVOLTA DOPO IL CASO MATETA

    Youssef En-Nesyri rappresenta l’alternativa iniziale a Jean-Philippe Mateta. L’ultimatum fissato dalla Juventus è scaduto mercoledì senza apertura del Crystal Palace, nonostante la volontà del francese di trasferirsi. 

    La rigidità del club inglese ha spinto i bianconeri a virare con decisione sull'attaccante marocchino del Fenerbahce, ritenuto più accessibile dal punto di vista economico e contrattuale.

