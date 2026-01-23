El-Nesyri alla Juventus, blitz a Istanbul per l'attaccante del Fenerbahce: oggi incontro decisivo, cifre e formula dell'affare e dove può giocare con Spalletti

La Juventus accelera per Youssef En-Nesyri. Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti con il Fenerbahce per l’attaccante della nazionale marocchina, reduce della Coppa d’Africa persa in finale contro il Senegal e appena rientrato in Turchia.
La trattativa è ormai ai dettagli dopo il blitz del direttore sportivo Marco Ottolini, che è volato a Istanbul per accelerare la trattativa e arrivare alla fumata bianca.
Dopo le difficoltà nella trattativa con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, il club bianconero ha virato con decisione su Youssef En-Nesyri ed è vicino a un accordo totale con il Fenerbahce per un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto.