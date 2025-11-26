Pubblicità
Ademola Lookman AtalantaGetty Images
Michael Di Chiaro

Eintracht Francoforte-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Eintracht Francoforte e Atalanta si sfidano in occasione della quinta giornata della fase campionato della Champions: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

L'Atalanta va in scena sul campo dell'Eintracht in occasione della quinta giornata della League Phase della Champions.

La Dea, grazie alla vittoria a tempo scaduto contro il Marsiglia, ha compiuto un bel balzo in classifica toccando quota 7 punti: i nerazzurri, 16esimi, sono in piena corsa per un posto ai playoff.

I nerazzurri, nel giorno del debutto in panchina in Champions di Palladino, fanno visita all'Eintracht che di punti ne ha invece 4 e punta, inevitabilmente a risalire la china.

Tutto su Eintracht Francoforte-Atalanta dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

  • EINTRACHT FRANCOFORTE-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Eintracht Francoforte-Atalanta

    • Data: mercoledì 26 novembre 2025

    • Orario: 21.00

    • Canale TV: Sky

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI EINTRACHT FRANCOFORTE-ATALANTA

    EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan, Gotze, Knauff; Burkardt. All. Toppmöller

    ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Palladino

  • ORARIO EINTRACHT FRANCOFORTE-ATALANTA

    Eintracht Francoforte-Atalanta si giocherà mercoledì 26 novembre 2025 alla Deutsche Bank Arena di Francoforte. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

  • DOVE VEDERE EINTRACHT FRANCOFORTE-ATALANTA IN TV

    Eintracht Francoforte-Atalanta sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252).

  • EINTRACHT FRANCOFORTE-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

    Eintracht Francoforte-Atalanta si potrà seguire in diretta streaming su Sky Go, se si è clienti Sky. In alternativa c'è NOW, per il quale sarà necessario abbonarsi al Pass Sport.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    • Sky: Maurizio Compagnoni-Riccardo Montolivo
  • IN DIRETTA SU GOAL

    Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Eintracht Francoforte-Atalanta saranno disponibili su GOAL collegandosi al sito ufficiale e seguendo la diretta testuale del match.

