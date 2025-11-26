Eintracht Francoforte-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Atalanta va in scena sul campo dell'Eintracht in occasione della quinta giornata della League Phase della Champions.

La Dea, grazie alla vittoria a tempo scaduto contro il Marsiglia, ha compiuto un bel balzo in classifica toccando quota 7 punti: i nerazzurri, 16esimi, sono in piena corsa per un posto ai playoff.

I nerazzurri, nel giorno del debutto in panchina in Champions di Palladino, fanno visita all'Eintracht che di punti ne ha invece 4 e punta, inevitabilmente a risalire la china.

Tutto su Eintracht Francoforte-Atalanta dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.