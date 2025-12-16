Effetto Lobotka per Conte: il Napoli perde metà delle partite senza di lui, tornerà titolare con il Milan

Il Napoli che si presenterà a Ryad per la Supercoppa Italiana sarà ancora ben lontano da quello immaginato a inizio stagione, ovvero con Kevin De Bruyne, Zambo Anguissa e lo stesso Romelu Lukaku.
Ma intanto, Antonio Conte, ritrova comunque una pedina fondamentale per la sua squadra. Stanislav Lobotka ci sarà e non solo dalla panchina, come successo a Udine, ma dal primo minuto.
Lo slovacco a meno di sorprese giocherà titolare giovedì contro il Milan in semifinale. Senza di lui in stagione sono già arrivate molte sconfitte.