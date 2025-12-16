Effetto Lobotka per Conte: il Napoli perde metà delle partite senza di lui, tornerà titolare con il Milan

Se l'assenza di Lukaku fin da inizio stagione e poi quelle di De Bruyne e Anguissa sicuramente hanno pesato, altrettanto pesante per il Napoli è stato non contare su Lobotka già in diverse occasioni.

Lobotka è stato assente del tutto in sei partite e di queste il Napoli ne ha perse la metà. Due in Champions League con il PSV, quando gli azzurri sono caduti clamorosamente perdendo 6-2 e l'altra con il Benfica (2-0). In campionato invece il passo falso a Torino contro i granata.

In altre due circostanze invece lo slovacco è partito dalla panchina e anche in questo caso le cose non sono andate meglio per Conte. A Udine appunto, con la sconfitta per 1-0 e poi in casa con il Como (0-0) quando subentrò negli ultimissimi minuti.