Pubblicità
Pubblicità
SSC Napoli v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Andrea Ajello

Effetto Lobotka per Conte: il Napoli perde metà delle partite senza di lui, tornerà titolare con il Milan

Esiste un Napoli con Lobotka e uno senza; il centrocampista è pronto a riprendersi in mano la squadra di Conte in Supercoppa. I risultati dimostrano che è insostituibile.

Pubblicità

Il Napoli che si presenterà a Ryad per la Supercoppa Italiana sarà ancora ben lontano da quello immaginato a inizio stagione, ovvero con Kevin De Bruyne, Zambo Anguissa e lo stesso Romelu Lukaku.

Ma intanto, Antonio Conte, ritrova comunque una pedina fondamentale per la sua squadra. Stanislav Lobotka ci sarà e non solo dalla panchina, come successo a Udine, ma dal primo minuto.

Lo slovacco a meno di sorprese giocherà titolare giovedì contro il Milan in semifinale. Senza di lui in stagione sono già arrivate molte sconfitte. 

  • SUBENTRATO A UDINE

    Lobotka aveva saltato le ultime partite per un problema muscolare, non il primo della sua stagione. Di nuovo convocato contro l'Udinese ma senza scendere in campo da titolare per non correre eccessivi rischi.

    Poco meno di mezz'ora per il centrocampista, entrato al posto di Noa Lang. Un cambio che però non ha evitato al Napoli di tornare a casa con zero punti ma che almeno ha permesso ai Campioni d'Italia di dare minutaggio a Lobotka e metterlo in condizione in vista della Supercoppa. 

    • Pubblicità

  • NAPOLI CROLLATO SENZA LOBOTKA

    Se l'assenza di Lukaku fin da inizio stagione e poi quelle di De Bruyne e Anguissa sicuramente hanno pesato, altrettanto pesante per il Napoli è stato non contare su Lobotka già in diverse occasioni.

    Lobotka è stato assente del tutto in sei partite e di queste il Napoli ne ha perse la metà. Due in Champions League con il PSV, quando gli azzurri sono caduti clamorosamente perdendo 6-2 e l'altra con il Benfica (2-0). In campionato invece il passo falso a Torino contro i granata. 

    In altre due circostanze invece lo slovacco è partito dalla panchina e anche in questo caso le cose non sono andate meglio per Conte. A Udine appunto, con la sconfitta per 1-0 e poi in casa con il Como (0-0) quando subentrò negli ultimissimi minuti. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LOBOTKA-MCTOMINAY CONTRO IL MILAN

    Da qualche settimana, dopo soprattutto l'infortunio di Anguissa, Conte ha ridisegnato la squadra "inventandosi" un centrocampo a due composto da Lobotka e McTominay. 

    Insieme hanno giocato tre partite vincendole tutte, ovvero con Atalanta, Roma e Qarabag in Champions League. Conte spera di mantenere quindi questa striscia di successi con i due in mezzo al campo, mettendo fine così alle due sconfitte consecutive. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • INSOSTITUIBILE

    I risultati  del Napoli senza Lobotka non fanno che confermare ciò che già è visibile all'occhio umano. Uno dei pilastri del Napoli di questi anni è proprio il classe 1994, protagonista d'altronde di entrambi gli scudetti vinti nelle ultime tre stagioni. 

    Per caratteristiche tecniche non c'è un giocatore nella rosa del Napoli che possa fare ciò che fa Lobotka in mezzo al campo; in sua assenza la squadra di Conte ha dimostrato più volte di non essere in grado di gestire e controllare determinati momenti.

    Riaverlo sarà fondamentale per il Napoli, in attesa poi che anche gli altri big tornino a disposizione, anche se ci vorrà ancora diverso tempo, almeno per De Bruyne e Anguissa. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL
0