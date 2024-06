Edy Reja rivela: "Asllani aspettava la convocazione dell'Italia". Cosa gli ha fatto cambiare idea

Intervistato da Calciomercato.com, l'ex ct dell'Albania parla della sfida di stasera, di Asllani e Djimsiti: "In campo con la sigaretta in bocca".

Edy Reja, questa sera, avrà il cuore diviso un pochino a metà. Perché sì, è italiano e in Italia si è costruito una carriera da calciatore prima e da allenatore poi. Ma dal 2019 al 2022 ha allenato proprio l'Albania.

Normale, dunque, che l'ex tecnico di Lazio e Napoli tra le altre venga ricordato in maniera particolare in occasione della partita di Dortmund, che vedrà l'Italia e l'Albania esordire in un gruppo completato dalla Spagna e dalla Croazia.

E così, Calciomercato.com ha contattato proprio Reja a poche ore da Italia-Albania. Ricevendone in campo alcune considerazioni sulla partita e alcune rivelazioni.