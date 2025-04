Eddie Howe costretto al ricovero in ospedale: il manager del Newcastle non si sentiva bene da giorni

I Magpies hanno annunciato l'assenza del proprio allenatore nella gara di domenica: "Howe è cosciente, gli accertamenti sono ancora in corso".

L'importanza di Newcastle-Manchester United, gara in programma domenica, è palese anche solo guardando la classifica della Premier League: vincendo i Magpies possono riportarsi al quarto posto, davanti al Manchester City e pure con una partita in meno.

Sandro Tonali e compagni, però, dovranno fare a meno di una pedina chiave per la sfida contro i Red Devils. Non in campo: in panchina. Perché al St. James' Park, nella sfida che prenderà il via alle ore 17.30, non sarà presente il manager Eddie Howe.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Newcastle con un comunicato che un filo d'apprensione nei tifosi e negli sportivi inglesi l'ha provocata, se è vero che Howe è stato costretto al ricovero in ospedale.