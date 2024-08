Ed Sheeran socio di minoranza dell'Ipswich Town: acquisita una quota del club di Premier League

Dopo aver disegnato la terza maglia e il concerto privato per la promozione, il cantante diventa socio: “Non chiedetemi di nuovi acquisti o tattica”.

Ed Sheeran realizza un sogno. Il 33enne cantautore inglese è diventato socio di minoranza dell’Ipswich Town, club di cui è da sempre dichiaratamente tifoso e ha fatto il tifo.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Ed Sheeran con un post pubblicato sul suo profilo Instagram con un video che lo immortala mentre canta "The Boys are back in town”.

Il modo migliore per festeggiare il ritorno dell’Ipswich Town dopo 21 anni in Premier League.

Il cantante ha disegnato la terza maglia del club per il ritorno in Premier, e per festeggiare la promozione a giugno aveva regalato alla squadra un concerto privato.

Dal 2021, inoltre, Ed Sheeran è sponsor principale delle maglie delle squadre maschili e femminili.