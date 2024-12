E’ una Juventus in fase di costruzione, Buffon: “Basta con il paragone tra Thiago Motta ed Allegri”

La leggenda bianconera, Gigi Buffon, a ‘La Stampa’ spiega: “Quando si interviene serve tempo, i paragoni tra Allegri e Motta solo per infastidire”.

Gigi Buffon si è guadagnato, senza ombra di dubbio, non solo un posto tra i più grandi difensori dell’intera storia del calcio mondiale, ma anche una sedia al tavolo delle più grandi leggende della Juventus.

Ha vestito la maglia bianconera per diciannove stagioni (intervallate da una sola annata vissuta in Francia al PSG), vivendo uno dei periodi più vincenti della storia del club, ma anche mostrando grandissima fedeltà nel frangente più complicato di sempre, decidendo di scendere in Serie B nonostante fosse tra i giocatori più ammirati ed ambiti in assoluto.

Buffon, in un’intervista rilasciata a ‘La Stampa’, ha parlato del momento che sta vivendo la Juventus.