Vittorio Rotondaro

È un Milan bello a metà: altri punti persi con le medio-piccole e da situazione di vantaggio

Il Milan si conferma poco efficace contro le medio-piccole: altri punti lasciati per strada da situazione di vantaggio. E la mancanza di un 9 vero si fa sentire.

Grande occasione persa per il Milan che, in caso di vittoria, avrebbe superato momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica: 'colpa' del Parma e della grande rimonta subita dagli uomini di Allegri al 'Tardini'.

Avanti di due reti già dopo i primi 25 minuti, Leao e compagni si sono fatti riprendere dalla prodezza di Bernabé e dall'inserimento vincente di Delprato: decisivi, ma in negativo, gli errori di Pulisic e Saelemaekers nel finale.

A Milanello, insomma, può andare in scena un nuovo capitolo del festival del rimpianto per questi altri punti persi: contro le squadre medio-piccole il Milan fa fatica e si vede.

  • IN DIFFICOLTÀ CONTRO LE MEDIO-PICCOLE

    Il dato che risalta agli occhi è rappresentato dai due punti racimolati dal Milan sui nove disponibili contro Cremonese, Pisa e Parma, non proprio corazzate del nostro campionato.

    All'esordio era stata la rovesciata di Bonazzoli a regalare una pessima serata ad Allegri che, da lì a poco, avrebbe riabbracciato Rabiot grazie al mercato: un k.o. che al momento è anche l'unico per i rossoneri.

    Non era andata bene nemmeno contro il Pisa, e sempre nello scenario di San Siro: alla fine era stato il tiro da fuori area di Athekame a evitare la sconfitta e a siglare il 2-2 finale.

  • PUNTI PERSI DA SITUAZIONE DI VANTAGGIO

    Questo Milan denota anche una difficoltà di non poco conto: quando è in vantaggio è solito non chiudere le partite al momento propizio, rimettendo così in corsa gli avversari.

    Ciò era accaduto contro il Pisa dopo l'1-0 di Leao: la squadra di Gilardino aveva trovato la forza di ribaltare il risultato e, se non fosse stato per Athekame, sarebbe uscita da San Siro con un risultato più che prestigioso.

    Anche a Bergamo contro l'Atalanta il goal lampo di Ricci non era bastato per salutare la 'New Balance Arena' con i tre punti: rossoneri puniti dalla grande giocata di Lookman e costretti a leccarsi le ferite per i due punti persi.

  • LA MANCANZA DI UN VERO '9'

    Stasera peraltro si è sentita terribilmente la mancanza di una vera prima punta, soprattutto in un finale caratterizzato dagli errori sottoporta di Pulisic e Saelemaekers.

    Leao ha iniziato la gara in tandem con Nkunku e l'ha finita vicino a Pulisic, con l'americano (al rientro dopo l'infortunio) che ha ancora sulla coscienza la chance gettata alle ortiche e che avrebbe potuto regalare un successo pesantissimo.

    A tal proposito è quanto mai importante per Allegri recuperare al più presto la migliore versione di Santiago Gimenez, lui sì bomber di professione: almeno stando ai numeri col Feyenoord, mai replicati in terra italiana.

  • MILAN A SUO AGIO CONTRO LE BIG

    Se le squadre meno in vista danno più di qualche dispiacere, lo stesso non può dirsi per le big: finora il Milan ha sempre convinto al cospetto di squadre di pari livello.

    A partire dal successo contro il Napoli di Conte, primo grande esame superato a pieni voti; tre punti sfiorati in casa della Juventus, dove solo la mira alta di Pulisic dal dischetto aveva negato la gioia dei tre punti.

    L'ultimo scalpo eccellente è stato quello della Roma, punita da Pavlovic e respinta dal riflesso di Maignan sul rigore calciato da Dybala. Al rientro dalla sosta ci sarà il derby con l'Inter, forse la migliore delle notizie per un gruppo che dà il meglio di sé nelle serate di gala.

  • ALLEGRI: "SIAMO STATI DEI POLLI"

    Ai microfoni di 'Sky Sport', Allegri ha sottolineato proprio la mancanza di efficacia del suo Milan in scontri come quello di Parma.

    "Sono due punti buttati, abbiamo mollato, ci siamo addormentati. Sul 2-0 non devi subire un goal del genere, lì la palla si butta fuori".

    "Siamo stati dei polli, questi 3 punti erano molto importanti: tra Cremonese, Pisa e Parma ne abbiamo lasciati 7".

