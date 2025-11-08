È un Milan bello a metà: altri punti persi con le medio-piccole e da situazione di vantaggio

Grande occasione persa per il Milan che, in caso di vittoria, avrebbe superato momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica: 'colpa' del Parma e della grande rimonta subita dagli uomini di Allegri al 'Tardini'.
Avanti di due reti già dopo i primi 25 minuti, Leao e compagni si sono fatti riprendere dalla prodezza di Bernabé e dall'inserimento vincente di Delprato: decisivi, ma in negativo, gli errori di Pulisic e Saelemaekers nel finale.
A Milanello, insomma, può andare in scena un nuovo capitolo del festival del rimpianto per questi altri punti persi: contro le squadre medio-piccole il Milan fa fatica e si vede.