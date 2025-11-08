È un Milan bello a metà: altri punti persi con le medio-piccole e da situazione di vantaggio

Il dato che risalta agli occhi è rappresentato dai due punti racimolati dal Milan sui nove disponibili contro Cremonese, Pisa e Parma, non proprio corazzate del nostro campionato.

All'esordio era stata la rovesciata di Bonazzoli a regalare una pessima serata ad Allegri che, da lì a poco, avrebbe riabbracciato Rabiot grazie al mercato: un k.o. che al momento è anche l'unico per i rossoneri.

Non era andata bene nemmeno contro il Pisa, e sempre nello scenario di San Siro: alla fine era stato il tiro da fuori area di Athekame a evitare la sconfitta e a siglare il 2-2 finale.