Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Parma MilanGetty
Vittorio Rotondaro

Parma-Milan 2-2, pagelle e tabellino: Britschgi uomo assist, Delprato cuore e tecnica, Saelemaekers croce e delizia, Leao illuminante

Il Milan fallisce il sorpasso momentaneo al Napoli: in vantaggio di due reti, i rossoneri si fanno riprendere sul 2-2 dal Parma al 'Tardini'.

Pubblicità

Niente sorpasso (seppur momentaneo) al Napoli: il Milan si riscopre vulnerabile in quel di Parma, dove i padroni di casa riescono nell'impresa di annullare il doppio svantaggio e di portare a casa un punto d'oro per la classifica. Serata divertente al 'Tardini', in controtendenza con le zero reti andate in scena in un sabato pomeriggio tutt'altro che indimenticabile.

Saelemaekers non ci mette tanto a confermare il suo stato di grazia: al netto dell'imprecisione di Suzuki, la sua rasoiata mancina è un colpo da biliardo che sblocca il match. L'ex Cutrone trova il tocco vincente ma non accenna minimamente all'esultanza, complice anche la consapevolezza di trovarsi al di là della linea difensiva rossonera. 

Chi è consapevole delle proprie qualità è Saelemaekers, la cui serpentina induce Ndiaye a commettere un intervento in ritardo e piuttosto ingenuo: Di Bello assegna (e conferma, dopo la revisione al VAR) il rigore che Leao trasforma incrociando col destro. Ai ducali serve un lampo per rimettere il Milan nel mirino: a inventarselo è Bernabé, con un mancino a giro che strappa gli applausi di tutto il 'Tardini' nel primo minuto di recupero.

Il goal sul gong rivitalizza il Parma, trascinato dal suo capitano al ritorno in campo: Delprato sfiora a più riprese il pari e alla fine lo trova, a pochi secondi dal palo colpito da Pellegrino. Allegri corre ai ripari inserendo Pulisic, al rientro dall'infortunio: proprio l'americano pecca in lucidità davanti a Suzuki, sparando a lato dopo l'assist illuminante col tacco di Leao. 

Maignan attento sulla punizione di Hernani, Saelemaekers sulle 'orme' di Pulisic: anche il belga si divora il 2-3 calciando alto a porta vuota. Brivido per Suzuki nel finale: pallone che sfugge dalle mani sul tiro di Modric, prima del rammendo che tiene il 2-2.

  • PAGELLE PARMA

    Delprato (7.5) vero e proprio attaccante aggiunto di Cuesta: all'ennesimo inserimento trova la gioia personale che vale un punto. Due assist per Britschgi (7), secondo goal consecutivo per Bernabé (7) che si traveste da Robben. Tanta lotta per Pellegrino (6) tra le maglie rossonere: per lui anche la sfortuna di un palo.

    Voti Parma (4-4-2): Suzuki 5.5; Delprato 7.5, Ndiaye 5 (46' Troilo 6), Valenti 6.5, Britschgi 7; Bernabé 7 (80' Hernani s.v.), Keita 5.5, Sorensen 5.5, Lovik 5.5 (68' Valeri 6.5); Cutrone 6 (91' Cremaschi s.v.), Pellegrino 6. All. Cuesta.

    • Pubblicità

  • PAGELLE MILAN

    Saelemaekers (6.5) dai due volti: segna e si procura il rigore, ma l'errore che nega al Milan la conquista dei tre punti è da matita blu. Fofana (5) non in serata, Estupinan (5) in completo affanno sulle discese di Britschgi. Leao (7) glaciale dal dischetto e ispirato: Pulisic (5.5) non scarta il regalo del portoghese.

    Voti Milan(3-5-2): Maignan 6; De Winter 5.5 (87' Athekame s.v.), Gabbia 6, Pavlovic 5.5; Saelemaekers 6.5, Fofana 5, Modric 5.5, Ricci 5.5 (70' Pulisic 5.5), Estupinan 5 (70' Bartesaghi 6); Nkunku 6 (60' Loftus-Cheek 6), Leao 7. All. Allegri.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO PARMA-MILAN

    Marcatori: 12' Saelemaekers (M), 25' rig. Leao (M), 46' p.t. Bernabé (P), 61' Delprato (P)

    PARMA (4-4-2): Suzuki 5.5; Delprato 7.5, Ndiaye 5 (46' Troilo 6), Valenti 6.5, Britschgi 7; Bernabé 7 (80' Hernani s.v.), Keita 5.5, Sorensen 5.5, Lovik 5.5 (68' Valeri 6.5); Cutrone 6 (91' Cremaschi s.v.), Pellegrino 6. All. Cuesta.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; De Winter 5.5 (87' Athekame s.v.), Gabbia 6, Pavlovic 5.5; Saelemaekers 6.5, Fofana 5, Modric 5.5, Ricci 5.5 (70' Pulisic 5.5), Estupinan 5 (70' Bartesaghi 6); Nkunku 6 (60' Loftus-Cheek 6), Leao 7. All. Allegri.

    Arbitro: Di Bello

    Ammoniti: Modric (M), Sorensen (P)

    Espulsi: -

Coppa Italia
Bologna crest
Bologna
BOL
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL