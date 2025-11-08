Parma-Milan 2-2, pagelle e tabellino: Britschgi uomo assist, Delprato cuore e tecnica, Saelemaekers croce e delizia, Leao illuminante

Niente sorpasso (seppur momentaneo) al Napoli: il Milan si riscopre vulnerabile in quel di Parma, dove i padroni di casa riescono nell'impresa di annullare il doppio svantaggio e di portare a casa un punto d'oro per la classifica. Serata divertente al 'Tardini', in controtendenza con le zero reti andate in scena in un sabato pomeriggio tutt'altro che indimenticabile.

Saelemaekers non ci mette tanto a confermare il suo stato di grazia: al netto dell'imprecisione di Suzuki, la sua rasoiata mancina è un colpo da biliardo che sblocca il match. L'ex Cutrone trova il tocco vincente ma non accenna minimamente all'esultanza, complice anche la consapevolezza di trovarsi al di là della linea difensiva rossonera.

Chi è consapevole delle proprie qualità è Saelemaekers, la cui serpentina induce Ndiaye a commettere un intervento in ritardo e piuttosto ingenuo: Di Bello assegna (e conferma, dopo la revisione al VAR) il rigore che Leao trasforma incrociando col destro. Ai ducali serve un lampo per rimettere il Milan nel mirino: a inventarselo è Bernabé, con un mancino a giro che strappa gli applausi di tutto il 'Tardini' nel primo minuto di recupero.

Il goal sul gong rivitalizza il Parma, trascinato dal suo capitano al ritorno in campo: Delprato sfiora a più riprese il pari e alla fine lo trova, a pochi secondi dal palo colpito da Pellegrino. Allegri corre ai ripari inserendo Pulisic, al rientro dall'infortunio: proprio l'americano pecca in lucidità davanti a Suzuki, sparando a lato dopo l'assist illuminante col tacco di Leao.

Maignan attento sulla punizione di Hernani, Saelemaekers sulle 'orme' di Pulisic: anche il belga si divora il 2-3 calciando alto a porta vuota. Brivido per Suzuki nel finale: pallone che sfugge dalle mani sul tiro di Modric, prima del rammendo che tiene il 2-2.