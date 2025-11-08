Allegri arrabbiato dopo Parma-Milan: "Siamo stati dei polli, due punti buttati"

"Ci siamo trovati sul 2-0 dopo non aver concesso niente, prendi il 2-1 e ti viene un po' di paura. Loro poi hanno buttato palloni in area e noi dovevamo giocare con più lucidità e battagliare".

"Sul 2-1 loro hanno preso forza, i palloni passavano con una facilità estrema, bisogna lavorare su questo. In quei momenti non devi prendere assolutamente goal, bisogna lottare e riprendere a giocare, perché la partita è ancora lunga".

"Estupinan responsabile? Rientrava da un infortunio, poi ha salvato il goal su Pellegrino. Nessuno è responsabile più dell'altro, c'era tutti da fare battaglia".