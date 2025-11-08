Pubblicità
Massimiliano Allegri Parma Milan 08112025Getty Images
Claudio D'Amato

Allegri arrabbiato dopo Parma-Milan: "Siamo stati dei polli, due punti buttati"

Massimiliano Allegri duro dopo la rimonta subìta dal Milan a Parma: "Ci siamo addormentati, c'era da battagliare. Dobbiamo crescere nella lettura delle partite".

Il Milan frena a Parma dopo essere stato avanti di due goal.

Massimiliano Allegri per analizzare la rimonta subìta al Tardini non usa mezzi termini, ponendo l'accento su ciò che non ha funzionato e che ha prodotto il ritorno ducale.

Ecco le sue parole, a Sky, dopo il match.

  • "DUE PUNTI BUTTATI"

    "Sono due punti buttati, abbiamo mollato, ci siamo addormentati. Sul 2-0 non devi subire un goal del genere, lì la palla si butta fuori".

  • "BISOGNA BATTAGLIARE"

    "Ci siamo trovati sul 2-0 dopo non aver concesso niente, prendi il 2-1 e ti viene un po' di paura. Loro poi hanno buttato palloni in area e noi dovevamo giocare con più lucidità e battagliare".

    "Sul 2-1 loro hanno preso forza, i palloni passavano con una facilità estrema, bisogna lavorare su questo. In quei momenti non devi prendere assolutamente goal, bisogna lottare e riprendere a giocare, perché la partita è ancora lunga".

    "Estupinan responsabile? Rientrava da un infortunio, poi ha salvato il goal su Pellegrino. Nessuno è responsabile più dell'altro, c'era tutti da fare battaglia".

  • "SIAMO STATI DEI POLLI"

    "Siamo stati dei polli, questi 3 punti erano molto importanti: tra Cremonese, Pisa e Parma ne abbiamo lasciati 7".

  • "CRESCERE NELLA LETTURA DELLE PARTITE"

    "Abbiamo avuto tante occasioni, nel primo tempo poi potevamo fare anche meglio nella gestione della palla. Sulla lettura delle partite bisogna ancora crescere, così come nel 'fare guerra' in alcuni momenti".

