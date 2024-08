E’ ufficiale, Vitor Roque passa al Betis: il club lo annuncia con Castolo e PC Calcio

Accostato anche a club italiani come la Lazio, il talento brasiliano riparte dal Betis: la formula del trasferimento.

Si attendeva solo l’ufficialità e adesso c’è anche quella: Vitor Roque è un nuovo giocatore del Betis.

Il gioiello brasiliano saluta dunque, almeno momentaneamente, il Barcellona per iniziare una nuova avventura in in Liga.

L’operazione è stata definita sulla base di un prestito che prevede però anche un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo.

Per il brasiliano classe 2005, che già nel 2023 ha fatto il suo esordio in Nazionale maggiore, si tratterà dell’occasione di rilanciarsi dopo un’annata vissuta in chiaroscuro in blaugrana.