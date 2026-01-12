È morto Rolland Courbis: l'ex calciatore ed allenatore francese di Bordeaux e Marsiglia aveva 72 anni

"L'Olympique di Marsiglia - si legge nel post apparso sui canali ufficiali del club - ha appreso con profonda emozione la scomparsa di Rolland Courbis. Il club ha perso una figura fondamentale della sua storia, un allenatore iconico e una personalità chiave del calcio francese. Con la scomparsa di Rolland Courbis, si perdono una voce, una visione, una passione che hanno lasciato il segno nel club e ben oltre".

"Cresciuto tra le fila dell'Olympique Marsiglia, contribuì alla doppia vittoria del 1971 e del 1972, per poi tornare al club alla fine degli anni '90 e diventarne l'allenatore. Uomo di carattere, convinto e con un approccio concreto, ha sempre promosso uno stile di calcio dinamico e generoso, guidato dall'impegno collettivo. La sua profonda conoscenza dello spogliatoio, la sua capacità di unire i giocatori e la sua capacità di guidarli hanno lasciato un'impronta indelebile su generazioni di giocatori".

"Marsigliese nell'anima, incarnava uno stile di calcio popolare e vibrante. Il suo accento inconfondibile trasmetteva un messaggio franco, diretto, spesso appassionato e sempre sincero. L'Olympique de Marseille esprime le sue più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino nel mondo del calcio. Rolland Courbis lascerà un segno indelebile nella memoria del calcio francese e nel cuore del popolo olimpico".