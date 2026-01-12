Pubblicità
È morto Rolland Courbis: l'ex calciatore ed allenatore francese di Bordeaux e Marsiglia aveva 72 anni

Il calcio francese piange la scomparsa di Rolland Courbis, tecnico tra le altre di Bordeaux e Marsiglia, che si è spento all'età di 72 anni.

Nuovo lutto nel calcio francese.

Dopo Gasset, spentosi a Santo Stefano, è morto Rolland Courbis: l'ex allenatore, tra le altre di Bordeaux e Marsiglia, se n'è andato all'età di 72 anni.

Ad annunciarlo è stata RMC Sport, emittente radiofonica con cui collaborava dal 2005.

  • CHI ERA ROLLAND COURBIS: SQUADRE E CARRIERA

    Courbis, classe 1953, prima di intraprendere la carriera da tecnico è stato calciatore: marsigliese doc, è cresciuto nelle giovanili dell'OM e successivamente ha indossato le maglie di Ajaccio, Olympiacos, Sochaux, Monaco e Tolone.

    Una volta ritiratosi nel 1985, il transalpino ha iniziato subito ad allenare: prima esperienza proprio alla guida del Tolone e parentesi non solo in patria bensì in Svizzera (Sion), Africa (USM Alger e ct del Niger), Russia (all'Alanija Vladikavkaz) ed Emirati Arabi (Al-Wahda).

    Nel campionato francese, invece, detto di Marsiglia e Bordeaux, si è seduto anche sulle panchine di Tolosa, Lens, Ajaccio, Montpellier, Rennes e Caen (di cui è stato vice).

  • IL CORDOGLIO DEL MARSIGLIA PER COURBIS

    "L'Olympique di Marsiglia - si legge nel post apparso sui canali ufficiali del club - ha appreso con profonda emozione la scomparsa di Rolland Courbis. Il club ha perso una figura fondamentale della sua storia, un allenatore iconico e una personalità chiave del calcio francese. Con la scomparsa di Rolland Courbis, si perdono una voce, una visione, una passione che hanno lasciato il segno nel club e ben oltre".

    "Cresciuto tra le fila dell'Olympique Marsiglia, contribuì alla doppia vittoria del 1971 e del 1972, per poi tornare al club alla fine degli anni '90 e diventarne l'allenatore. Uomo di carattere, convinto e con un approccio concreto, ha sempre promosso uno stile di calcio dinamico e generoso, guidato dall'impegno collettivo. La sua profonda conoscenza dello spogliatoio, la sua capacità di unire i giocatori e la sua capacità di guidarli hanno lasciato un'impronta indelebile su generazioni di giocatori".

    "Marsigliese nell'anima, incarnava uno stile di calcio popolare e vibrante. Il suo accento inconfondibile trasmetteva un messaggio franco, diretto, spesso appassionato e sempre sincero. L'Olympique de Marseille esprime le sue più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino nel mondo del calcio. Rolland Courbis lascerà un segno indelebile nella memoria del calcio francese e nel cuore del popolo olimpico".

  • DESCHAMPS: "

    Questo, invece, il pensiero espresso dal ct Didier Deschamps attraverso la FFF: "Con la scomparsa di Rolland Courbis, il calcio francese perde una personalità accattivante e calorosa, dal carattere forte. Un vero intenditore del calcio e delle sue complessità, ma anche del gioco in sé".

