È morto Gianluca Cherubini: l'ex Roma e Campione con l'Italia U21 aveva 52 anni

Gianluca Cherubini, 52 anni, è scomparso. Dopo aver lottato a lungo con una malattia, l'ex difensore e centrocampista è morto nelle ultime ore.

Ad annunciare la triste notizia è stato l'ex capitano del Chieti Alessandro Battisti, ora direttore sportivo e compagno di Cherubini in neroverde nei primi anni 2000.

"Non ci sono parole" scrive Battisti su Facebook. "Una vita a 220 km all'ora. Sempre in bilico. Sempre sull'orlo del burrone. Amici ovunque che ti hanno ripetuto invano tutti la stessa cosa, "Fratè'…datte ‘na regolata". Ma tu ce guardavi sempre come scemi a tutti quanti. Te ne sei annato via de corsa, de nascosto. Sto a scrive e ancora non me rendo conto. Non te vedevo da anni. Non te sentivo da anni. Ogni volta che se incontravamo co' quarcuno che te conosceva "ahó, ma Gianluca?". Mi hai sempre fatto battere il cuore forte, in tutti i sensi. Riposa in pace Amico mio"