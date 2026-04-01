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Gianluca CherubiniGetty Images
Francesco Schirru

È morto Gianluca Cherubini: l'ex Roma e Campione con l'Italia U21 aveva 52 anni

Azzurro vincitore dell'Europeo giovanile nel 1994, in una squadra che contava Cannavaro e Vieri tra gli altri, Cherubini ha giocato brevemente anche nella Roma, ma soprattutto nella Reggiana.

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Gianluca Cherubini, 52 anni, è scomparso. Dopo aver lottato a lungo con una malattia, l'ex difensore e centrocampista è morto nelle ultime ore.

Ad annunciare la triste notizia è stato l'ex capitano del Chieti Alessandro Battisti, ora direttore sportivo e compagno di Cherubini in neroverde nei primi anni 2000.

"Non ci sono parole" scrive Battisti su Facebook. "Una vita a 220 km all'ora. Sempre in bilico. Sempre sull'orlo del burrone. Amici ovunque che ti hanno ripetuto invano tutti la stessa cosa, "Fratè'…datte ‘na regolata". Ma tu ce guardavi sempre come scemi a tutti quanti. Te ne sei annato via de corsa, de nascosto. Sto a scrive e ancora non me rendo conto. Non te vedevo da anni. Non te sentivo da anni. Ogni volta che se incontravamo co' quarcuno che te conosceva "ahó, ma Gianluca?". Mi hai sempre fatto battere il cuore forte, in tutti i sensi. Riposa in pace Amico mio"

  • LA CARRIERA DI CHERUBINI

    Terzino ed esterno di centrocampo nato a Roma nel 1974, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Monza e della Lodigiani nel 1992 approda alla Reggiana e dunque nella squadra giallorossa della Capitale sotto Carletto Mazzone.

    Ai tempi della Reggiana riesce ad ottenere la convocazione all'Europeo Under 21 del 1994, conquistato in una squadra che contava tra gli altri Pippo Inzaghi, Fabio Cannavaro e Christian Vieri.

    Con la Roma giocherà solamente nel 1994/1995, per poi tornare a far parte della Reggiana, dove ha giocato nella maggior parte della sua carriera. Durante i suoi anni da calciatore ha militato anche con Giulianova, Torres e il già citato Chieti.

    Dopo aver giocato con il Giulianova nel 2006/2007 ebbe modo di guidare il club Stella Polare due annate dopo, l'unica da tecnico, per poi tornare in campo con il Chieti per un'ultima stagione.

    A proposito di Giulianova, in quell'annata Cherubini fu colpito da un’aneurisma cerebrale, riuscendo a reagire e a riprendersi dopo un lungo periodo in ospedale.

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  • IL MESSAGGIO DELLA REGGIANA

    In serata è arrivato il messaggio della Reggiana, con cui Cherubini ha giocato per diverse stagioni:

    "AC Reggiana si unisce a tutta la famiglia granata nel dolore per la scomparsa all’età di 52 anni di Gianluca Cherubini, ex-calciatore che ha militato nel club tra il 1992 e il 2002, disputando 150 gare come centrocampista tra Serie A, Serie B e Serie C.

    La Società porge le più sentite condoglianze alla famiglia Cherubini. Ai suoi cari si rivolge il pensiero di tutta l’AC Reggiana".

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