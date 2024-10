E’ il giorno del Clasico: i giovani del Barcellona in casa del Real Madrid di Mbappé

Real Madrid vs Barcellona

Real Madrid e Barcellona si affrontano nel primo Clasico di stagione: una sfida tra squadre che in questo momento stanno volando.

E’ da sempre una delle sfide più attese dagli appassionati di tutto il mondo e il motivo è semplice: mette di fronte due tra le squadre più forti e prestigiose dell’intero panorama calcistico mondiale.

E’ il giorno del Clasico, il primo ufficiale della stagione, quello che vedrà protagoniste al Bernabeu Real Madrid e Barcellona e, come di consueto, ci sarà un’autentica parata di stelle all’interno di un ambiente che si preannuncia caldissimo vista l'eterna rivalità tra le due compagini.

Una partita diversa da tutte le altre, che metterà in palio punti pesanti: Barça e Real sono separati da appena tre lunghezze in classifica e quindi la corsa per il titolo di campioni della Liga è già arrivato al suo primo bivio.