"È finita", ma Pogba smentisce le dichiarazioni che stanno circolando: "Commenti sarcastici"

Il centrocampista della Juventus ha fatto chiarezza sui virgolettati venuti alla luce nelle ultime ore: "Fatti per generare click".

Paul Pogba esce allo scoperto. Con un intuito ben chiaro: precisare, ma soprattutto smentire, i virgolettati che stanno circolando sulla stampa online nelle ultime ore.

"È finita, Pogba non esiste più": questo, tra le altre cose, avrebbe raccontato il centrocampista, ancora sotto contratto con la Juventus, a 'hietip.sports', come riportato da The Guardian Nigeria.

Avrebbe, appunto. Perché lo stesso Pogba ha voluto fare chiarezza sui social, smentendo nel modo più assoluto tali dichiarazioni.