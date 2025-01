Dybala sogna in grande: "Voglio vincere la Champions, con la Roma o qualunque altra squadra"

Dybala non ha dubbi su quale sia l'obiettivo che vuole raggiungere in futuro. Poi il retroscena di mercato: "Sono stato vicino al PSG.

Paulo Dybala è tornato al centro della Roma dopo le incertezze degli ultimi mesi, legate soprattutto ad un possibile addio anticipato. L'argentino con Claudio Ranieri è di nuovo protagonista con continuità in campo e non solo rimarrà in giallorosso fino al termine della stagione ma si parla anche di un possibile rinnovo di contratto.

Intervistato sul canale Twitch dello streamer C0ker, Dybala ha rilasciato alcune dichiarazioni su quali sono i suoi obiettivi futuri dopo aver vinto tanto in Italia con la Juventus e essere diventato Campione del Mondo con l'Argentina.

L'attaccante giallorosso ha anche raccontato un retroscena di mercato legato al PSG.