L'Al Qadsiah, la squadra araba che vuole Dybala, è comandata dalla seconda azienda al mondo per fatturato: rosa e proprietario

Appena promossa nel campionato saudita, è la nuova squadra araba attira-giocatori. Nelle ultime settimanea acquistati Nacho e Aubameyang.

Dobyk, Soulè, Dybala. Un tridente da sogno, divenuto realtà per i tifosi della Roma. Dal sogno, però, l'estate giallorossa può trasformarsi in incubo, o almeno in grossa delusione. Paulo Dybala, ormai è noto, può lasciare la squadra capitolina e finire in Arabia Saudita. Tutto in bilico, in un limbo di un possibile addio o di una possibile conferma.

L'offerta dell'Al Qadsiah, squadra neopromossa che vuole aggiungere un altro grande giocatore alla sua collezione di nuovi elementi provenienti dall'Europa, è di 45 milioni euro per tre anni, con altri 15 che finirebbero nelle casse della Roma.

Dybala e l'agente hanno parlato della questione, la Roma attende il responso di una Joya che dopo gli anni a Palermo e alla Juventus potrebbe lasciare la Serie A superati i trenta e cambiare continente, il terzo della sua carriera calcistica.