Come cambia il mercato della Roma senza la cessione di Dybala: dall'esterno alla difesa, i piani

Paulo Dybala rimane a Roma; una svolta che ha un impatto sul mercato del club giallorosso. Vediamo come cambiano le strategie.

Nel mercato le cose possono cambiare in fretta e una cessione mancata, come quella di Paulo Dybala, che non andrà in Arabia Saudita, può condizionare le strategie e cambiare le carte in tavola.

Con l'addio dell'argentino, la Roma avrebbe risparmiato molto a livello di ingaggio e in più poteva reinvestire i milioni del cartellino.

Adesso il direttore sportivo, Ghisolfi, dovrà necessariamente rivedere i piani per completare la squadra in questa ultima settimana di mercato che rimane.

Dall'esterno di attacco a sinistra che Daniele De Rossi chiedeva ai rinforzi in difesa e centrocampo, ecco come cambia il mercato della Roma con la permanenza di Dybala.