Dybala gioca titolare contro l'Empoli? Le ultime sulla formazione della Roma

Grande attesa per l'esordio casalingo della Roma contro l'Empoli: le scelte di formazione di De Rossi e le ultime su Dybala.

Quasi come se fosse un nuovo esordio con la maglia della Roma per Paulo Dybala dopo quanto successo in questi giorni.

L'argentino ha acceso l'entusiasmo della piazza giallorossa dicendo "no" all'offerta proveniente dall'Araba Saudita e adesso è pronto a riprendersi la Roma.

Ci sarà un grande entusiasmo all'Olimpico per la gara contro l'Empoli, in programma domenica alle 20:45. E servirà anche questo a Daniele De Rossi per ottenere la prima vittoria in campionato dopo il pareggio a Cagliari.

Ma che formazione schiererà il tecnico? Dopo la panchina con il Cagliari, Dybala si candida per un posto da titolare. Tutte le scelte di De Rossi per il match di domani.